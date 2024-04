Fiorenzuola ad Arzignano: stasera la partita dell’anno, ma in difesa è emergenza

Gara cruciale per il Fiorenzuola, che stasera alle 20.45 sfiderà l’Arzignano per continuare a sognare la salvezza diretta in Serie C.

I rossoneri sono a quota 37 e, in caso di vittoria, raggiungerebbero proprio i veneti a 40 punti, agguantando il primo posto valido la salvezza diretta.

il monito di mister tabbiani

“Tutti hanno paura di compiere passi falsi in questo momento – dice l’allenatore rossonero Luca Tabbiani – restare attardati ora sarebbe fatale. Penso che nutra una certa apprensione anche l’Arzignano, cui abbiamo rosicchiato molti punti in questo girone di ritorno, avvicinandoci parecchio. Come ho detto ai ragazzi, dobbiamo restare sereni, giocare cercando di divertirci, ma consapevoli che molto del nostro destino passa attraverso questa partita“.

emergenza infortuni in difesa

Capitolo assenze, aperto ormai da molto tempo: niente da fare per Nicola Anelli alle prese col forte dolore alla spalla, fuori per squalifica Simone Potop e defezione per Bondioli che ha accusato un problema muscolare.

Ritornano a disposizione Fabio Ceravolo, Michele Cremonesi, Enrico Di Gesù e Felice D’Amico: tutti si candidano per una maglia da titolare. In risalita le condizioni di Mattia Musatti ed Edoardo Oneto.

“Per alcuni di questi ragazzi pronti al rientro – dice ancora Tabbiani – il problema sarà la tenuta, ma disponiamo di ricambi all’altezza. Purtroppo sono a corto di difensori e sembra una maledizione. Prima abbiamo vissuto la carenza di centrocampisti e poi di attaccanti, ora un altro reparto è ridotto all’osso”.