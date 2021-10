Il Fiorenzuola riabbraccia Stronati: contratto fino al 2023

Il Fiorenzuola ha comunicato ufficialmente di aver sottoscritto un nuovo contratto con Riccardo Stronati fino al 30 giugno 2023.

Centrocampista classe 1997, era stato uno dei giocatori fondamentali nella promozione dalla Serie D alla Serie C nella stagione passata, con 30 presenze, 7 reti ed 8 assist per la causa rossonera. Stronati era stato però fermato ad inizio stagione da un infortunio patito tra maggio e giugno, il Fiorenzuola ha voluto aspettare i tempi di recupero per il nuovo contratto che lo mette immediatamente a disposizione di mister Tabbiani.