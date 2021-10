Battaiola incerto, Zennaro porta avanti i cremaschi. Fiorenzuola-Pergolettese 0-1

Al 28′, Pergolettese in vantaggio: da azione d’angolo, pallone verso Zennaro appostato al limite dell’area, il cui tiro sporco, ma tutt’altro che irresistibile, ha sorpreso Battaiola rimasto incredibilmente sorpreso dalla conclusione del giocatore cremasco.

Al 24′, tentativo di Bruschi direttamente da calcio d’angolo conquistato dallo stesso attaccante rossonero: parabola insidiosa, ma Galeotti respinge con i pugni. Un minuto più tardi, ci prova anche Currarino con un sinistro a giro dai venti metri: pallone sul fondo di pochissimo.

Il Fiorenzuola prova a fare la partita, ma la Pergolettese si rivela molto pericolosa in fase di ripartenza. Come al 19′, quando Battaiola esce fuori dall’area di rigore mancando il pallone: Scardina si invola, defilato a sinistra verso la porta vuota, ma lo stesso portiere riesce nell’intervento disperato in scivolata, mettendo il pallone in calcio d’angolo.

Dopo cinque minuti di gioco, risultato fermo sullo 0-0. Fase ancora confusa della gara con diversi errori di misura da parte di entrambe le formazioni. In avvio, grave svarione di Guglieri che ha innescato una ripartenza cremasca che, fortunatamente, non ha trovato sbocchi in area di rigore.

Sono in campo al Comunale, Fiorenzuola e Pergolettese, sfida-salvezza valevole per il decimo turno del campionato di serie C. Tra i rossoneri, scatta l’esordio per il talentino della Fiorentina, Fiorini schierato in cabina di regia. Con Tommasini e Arrondini fuori causa per infortunio, c’è Oneto al centro dell’attacco valdardese mentre in panchina si rivede Stronati, al rientro dopo l’operazione. I cremaschi rispondono con il 4-3-3, dunque giocheranno “a specchio” rispetto ai ragazzi di Tabbiani: sarà Bariti l’uomo da controllare con maggiore attenzione, anche l’ex Pro Scardina nel tridente avanzato.

FIORENZUOLA-PERGOLETTESE 0-0

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Potop, Ferri, Cavalli, Guglieri; Nelli, Fiorini, Currarino; Mamona, Oneto, Bruschi. (Burigana, Olivero, Zaccariello, Maffei, Stronati, Esposito, Molinaro, Giani, Palmieri, Danovario, Varoli, Godano). All. Tabbiani

PERGOLETTESE (4-3-3): Galeotti, Ferrara, Lambrughi, Alari, Villa; Varas, Arini, Zennaro; Bariti, Guiu, Scardina.(Soncin, Meddah, Cancello, Vitalucci, Faini, Morello, Perseu, Verzeni, Moreo, Mercado, Nava, Fonseca). All. Lucchini

ARBITRO: Gigliotti di Cosenza