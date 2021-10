Domani Verona-Fiorenzuola. Tabbiani: “A caccia dei tre punti con più serenità”

Forte del bel successo per 3-1 sulla Pergolettese il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani si lancia alla ricerca della continuità di risultati puntando ancora a muovere la classifica. Domani i rossoneri se la vedranno in trasferta al cospetto della Virtusvecomp Verona, con i veronesi sotto di due punti rispetto ai valdardesi. “E’ una posizione provvisoria – spiega il tecnico rossonero alla viglia della partita – dato che la Virtus dispone di giocatori importanti e ne cito alcuni, quali l’islandese Halfredsson, preso da poco ed ex Hellas Verona, oltre a Nalini, Danti, Marchi, gente che sarebbe pure meritevole di categoria superiore. E’ una squadra che ha avuto un po’ di sfortuna in questo avvio di stagione ma che salirà in graduatoria e lotterà per i playoff. Sono molto forti a centrocampo ma sono ben piazzati anche negli altri reparti. Hanno la caratteristica di cambiare modulo in corso di partita, un particolare che può creare disorientamento. Noi siamo più sereni dopo il successo sulla Pergolettese e ci prepariamo per disputare una partita che ci conduca ad un altro risultato positivo.”

PROBABILI FORMAZIONI

Virtus Verona 4-3-1-2: Giacomel; Daffara, Mazzola, Munaretti, Zugaro; Nalini, Cella, Metlika; Halfredsson; Marchi, Pittarello; (Sibi, Faedo, Pinto, Danieli, Tronchin, Vesentini, Lonardi, Carlevaris, Danti, De Rigo, Silvestri, Arma). All. Fresco

Fiorenzuola 4-3-3: Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Di Marco; Currarino, Zaccariello, Palmieri; Mamona, Oneto, Bruschi; ( Burigana, Potop, Fiorini, Maffei, Godano, Nelli, Stronati, Esposito, Guglieri, Danovaro, Varoli, Giani). All. Tabbiani