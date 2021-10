Scatta la missione continuità: alle 17.30 il Fiorenzuola sfida la Virtus Verona

Dopo il successo sulla Pergolettese, il Fiorenzuola si lancia oggi (domenica 24 ottobre) alla ricerca della continuità di risultati puntando ancora a muovere la classifica. Trasferta insidiosa sul campo della Virtusvecomp Verona. Il fischio d’inizio è per le 17.30. La classifica dice che i veronesi sono sotto di due punti rispetto ai valdardesi.

Gli scaligeri sono in serie positiva da tre giornate, forti dell’ex Serie A Halfreddson il quale si sta inserendo alla grande nella manovra studiata da mister Gigi Fresco.

In casa rossonera sono fuori per infortunio gli attaccanti Tommasini e Arrondini, per cui la linea d’attacco sembra la più scontata in termine di formazione anti Virtus Verona, con Mamona a destra, il ritrovato e felicissimo Oneto dopo la magica serata di mercoledì e piazzato al centro, con Bruschi a sinistra. In questa settimana composta da tre partite ravvicinate, la gara odierna suggerirebbe qualche avvicendamento per dare fiato a qualche giocatore ma certamente non in attacco. Probabile invece qualche ritocco a centrocampo con diversi ballottaggi in corso, tra Nelli, Fiorini e Zaccariello che dovrebbe ritornare play davanti alla difesa. Ora che Palmieri e Currarino si sono ripresi dai rispettivi acciacchi potrebbero anche partire assieme. Alla porta d’ingresso del centrocampo cominciano però a bussare Godano e Maffei galvanizzati dal finale di partita con la Pergolettese o lo stesso Stronati in cerca di minutaggio. Difesa con Ferri e Cavalli al centro inamovibili, possibile ritorno sugli esterni di Olivera e Di Marco, con Potop o Guglieri pronti a subentrare in caso di necessità.

PROBABILI FORMAZIONI

Virtus Verona 4-3-1-2: Giacomel; Daffara, Mazzola, Munaretti, Zugaro; Nalini, Cella, Metlika; Halfredsson; Marchi, Pittarello; (Sibi, Faedo, Pinto, Danieli, Tronchin, Vesentini, Lonardi, Carlevaris, Danti, De Rigo, Silvestri, Arma). All.Fresco

Fiorenzuola 4-3-3: Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Di Marco; Currarino, Zaccariello, Palmieri; Mamona, Oneto, Bruschi; ( Burigana, Potop, Fiorini, Maffei, Godano, Nelli, Stronati, Esposito, Guglieri, Danovaro, Varoli, Giani). All.Tabbiani

Arbitro: Mastrodomenico di Matera (assistenti Morea e Taverna)