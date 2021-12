Sfida-salvezza per il Fiorenzuola: con la Giana è vietato sbagliare

Gara da non sbagliare per il Fiorenzuola, che torna in campo oggi pomeriggio alle ore 14.30 per l’ultimo turno del girone d’andata del girone A di Serie C. Trasferta insidiosa in casa della Giana Erminio per i rossoneri: gli avversari sono ultimi in classifica, vietati dunque i passi falsi e occasione più che ghiotta per allontanare le zone calde della graduatoria.

FORMAZIONE – Mister Tabbiani recupera Tommasini almeno per la panchina, ma non avrà lo squalificato Palmieri, assenza decisamente pesante. Si partirà comunque dall’inizio con il solito 4-3-3, Battaiola in porta e difesa con Olivera, Ferri, Cavalli e Dimarco, a centrocampo Nelli, Fiorini e Currarino, in attacco Giani, Oneto e Bruschi. Queste le probabili formazioni:

GIANA ERMINIO-FIORENZUOLA

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zanellati; Colombini, Bonalumi, Magri; Caferri, Acella, Messaggi, Cazzola, Palazzolo; Corti, Tremolada. (Casagrande, Carminati, Gulinelli, Perico, Ferrari, Vono, Perna ) All.Contini.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Potop, Ferri, Cavalli, Guglieri; Nelli, Zaccariello, Currarino; Giani, Tommasini, Oneto (Burigana, Fiorini, Maffei, Esposito, Mamona, Olivera, Di Marco, Danovaro, Godano, Bruschi, Arrondini). All. Tabbiani.

Arbitro: Zanotti di Rimini.