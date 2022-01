Fiorenzuola, dalla Viterbese arriva un nuovo difensore: il giovane Matteo Fracassini

Nuovo rinforzo in difesa per il Fiorenzuola: in rossonero è arrivato a titolo temporaneo Matteo Fracassini, prelevato dalla Viterbese. Classe 2000, Fracassini è un esterno basso destro nato a Perugia e cresciuto calcisticamente nel Perugia Calcio.

Da lì ha vissuto esperienze in Serie D, prima nel Villabiagio, poi con la maglia di Jesina collezionando 32 presenze e 1 rete. Nel 2019/2020 ha indossato le casacche di Sporting Club Trestina e Follonica Gavorrano per un totale di 18 presenze in Serie D, prima di una esperienza importante nel 2020/2021 dove si è distinto in Serie C Girone B con la maglia del Matelica, con 26 presenze tra campionato e playoff.

Nella stagione corrente, con la maglia della Viterbese, Fracassini ha collezionato 7 presenze.

Contestualmente, il Fiorenzuola ha ceduto a titolo temporaneo alla Viterbese Claudio Maffei. Arrivato a inizio stagione dallo Sporting Club Pisa, Maffei ha totalizzato 8 presenze nel girone A di Serie C in maglia rossonera. Maffei è stato trasferito in prestito fino al 30 giugno 2022.