Un super Fiorenzuola ferma anche il Padova: al Pavesi i veneti non vanno oltre lo 0-0

Solidità, personalità e qualità. Il Fiorenzuola confeziona l’ennesima grande prestazione di questo avvio di 2022, fermando sullo 0-0 anche il Padova, seconda forza del girone A di Serie C. Per i rossoneri si tratta del terzo pareggio a reti bianche in altrettante sfide.

I ragazzi di Tabbiani se la sono giocata a viso aperto, cercando sempre e comunque di tenere in mano il pallino del gioco: operazione che per larghi tratti è pure riuscita e lo testimonia la marea di chance create. Meno brillante sul piano del palleggio ma decisamente pericolosa dalla trequarti in su, la formazione di Pavanel non è certo rimasta a guardare, sfiorando anch’essa il gol in svariate occasioni. La difesa di casa, con Battaiola in testa, ha però risposto alla grande chiudendo ogni pertugio. Il pareggio è sicuramente un giusto epilogo.

I valdardesi salgono dunque a quota 26 in classifica. Veneti che invece perdono ulteriore terreno nei confronti della capolista Sudtirol, oggi vincente con il Renate. Il Fiorenzuola scenderà di nuovo in campo domenica 13 febbraio alle 14.30 in casa del Lecco.

SERIE C – RISULTATI E CLASSIFICA



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

E’ iniziata la sfida tra Fiorenzuola e Padova: entrambe le squadre sono schierate in campo con il 4-3-3. I veneti di Pavanel, a trazione decisamente offensiva, in attacco si affidano al tridente Chiricò-Ceravolo-Terrani. Mister Tabbiani schiera invece Guglieri al posto di Dimarco sulla sinistra, in avanti c’è Zunno con Mamona e Mastroianni.



Molto Fiorenzuola nei primi minuti di gioco: Stronati e compagni mettono da parte i timori reverenziali e cercano da subito di imporre il proprio gioco.

Al 10′ ecco arriva la prima vera occasione della partita: azione persistita del Padova, Chiricò riceve palla al limite dell’area destro e dopo aver preso la mira lascia partire un sinistro velenoso che centra in pieno il palo. L’impressione è che Battaiola abbia comunque sfiorato il pallone.

Il Fiorenzuola prova ad alzare il proprio baricentro e al 15′ si fa vedere dalle parti di Donnarumma. Calcio d’angolo, Nelli scodella al centro un pallone insidioso ma prima Stronati e poi Mastroianni lisciano incredibilmente e non arrivano all’appuntamento con il gol.

Partita vivace e brillante, ottima sin qui la prestazione dei rossoneri che cercano di fare la partita. Padova comunque sempre pericoloso ogni volta che mette piede in area valdardese. Al 19′ Piccinini si prende il giallo per aver sgambettato un Saber lanciato alla carica.

Al 31′ il Fiorenzuola sventa una bella azione di marca veneta e riparte in contropiede: sul più bello Zunno allarga per Stronati che, dopo aver saltato un difensore, scodella in mezzo un cross interessante disinnescato però in presa sicura da un attento Donnarumma. Rimane comunque un ottimo spunto.

Al 37′ altra chance per i padroni di casa. Un lancio lungo di Ferri dalla difesa pesca in area Mastroianni: lo stop è perfetto, la conclusione un po’ meno e termina alta sopra la traversa.

I biancoscudati chiudono in attacco: al 43′ Ronaldo indovina il corridoio che premia l’inserimento da dietro di Saber, capitan Guglieri fa però buona guardia e sventa la minaccia.

SECONDO TEMPO

E’ iniziato il secondo tempo tra Fiorenzuola e Padova. Punteggio ancora fermo sullo 0-0. Nessun cambio operato dai due tecnici.



Al 9′ il direttore di gara fischia una punizione a favore del Padova al limite dell’area. Sul punto di battuta si presenta Ronaldo, il cui destro viene ribattuta da Mastroianni in barriera e sulla ribattuta Della Latta lascia partire un destro violento che si spegne a pochi centimetri dal secondo palo.

E’ un buon momento per il Padova, che cresce a vista d’occhio aumentando i giri al motore. Pavanel ridisegna completamente l’attacco inserendo Santini, Jelenic e Nicastro per Chiricò, Terrani e Nicastro.

Al 22′ torna a farsi vedere il Fiorenzuola con Fracassini, che da distanza siderale arma il sinistro e costringe Donnarumma al prodigio.

Al 25′ bellissimo spunto di Guglieri, il cui sinistro scavalca la difesa e imbecca Mastroianni: l’attaccante mette in mezzo per l’arrivo a rimorchio dei compagni con la difesa veneta che allontana con grande affanno.

Al 26′ Ajeti anticipa in maniera provvidenziale Mastroianni, pronto a spingere in rete un bel cross di Mamona. Poco dopo è Ferri a sfiorare il gol con un gran tiro, fuori di pochissimo.

Battaiola superlativo al 28′ su Nicastro, con l’attaccante che di tacco indirizza in porta un bel cross dalla destra ma l’estremo difensore rossonero è attentissimo e sventa sulla linea.

Al 33′ Della Latta di testa indirizza sul secondo palo, sfera che termina di poco a lato.

Al 40′, da calcio d’angolo, Nicastro mette fuori di pochissimo dopo la pericolosa uscita a vuoto di Battaiola.

In pieno recupero ci prova Oneto con un sinistro volante, fuori di poco.

LE FORMAZIONI

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Fracassini, Ferri, Varoli, Guglieri; Piccinini, Nelli (30′ st Oneto), Stronati (20′ st Fiorini); Mamona (35′ st Sartore), Mastroianni (38′ st Arrondini), Zunno (30′ st Bruschi). (Burigana, Potop, Giani, Currarino, Danovaro) All.Tabbiani

Padova (4-3-3): Donnarumma, Curcio (30′ st Gasparro), Ajeti, Monaco, Germano; Ronaldo, Della Latta, Saber (30′ st Bifulco), Chiricò (12′ st Jelenic), Ceravolo (20′ st Nicastro), Terrani (12′ st Santini). (Vannucchi, Fortin, Valentini, Gasbarro, Pelagatti, Dezi, Kirwan, Bifulco, Busellato). All.: Pavanel

Arbitro: Del Rio di Reggio Emilia