Stronati illude, il Lecco reagisce e dilaga: Fiore, primo ko dell’anno

Prima sconfitta del 2022 per il Fiorenzuola che, dopo quatto risultati utili consecutivi, cade a Lecco per 3-1. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da Stronati con un bel destro dal limite, entra in scena il Lecco che prima trova il pari approfittando con Ganz di una indecisione di Battaiola. Prima del riposo, raddoppio griffato da Buso con una grande iniziativa da sinistra chiusa con il destro. Nel secondo tempo, Pissardo è miracoloso, ancora su Stronati, ma i padroni di casa non soffrono eccessivamente e nel finale chiudono i conti con il neo entrato Lora. Da segnalare il nuovo infortunio occorso a Currarino, la cui gara è durata meno di dieci minuti. La squadra di Tabbiani rimane comunque appena al di sopra della zona playout, mercoledì al Comunale arriva il Trento.

LECCO-FIORENZUOLA 3-1

RETI: Stronati al 10′, Ganz al 35′ e Buso al 41′ p.t.; Lora al 45′ s.t.

LECCO: Pissardo, Celjak, Enrici (dal 1′ s.t. Capoferri), Marzorati, Giudici, Ganz (dal 39′ s.t. Petrovic), Battistini, Kraja (dal 27′ s.t. Lora), Masini, Nepi, Buso (dall’11’ s.t. Vasic). (Libertazzi, Ciancio, Lakti, Merli, Nesta, Paltrinieri, Sberna, Italeng). All.: De Paola

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Fracassini (dal 1′ s.t. Danovaro), Ferri, Varoli, Dimarco; Piccinini (dal 18′ s.t. Currarino, dal 27′ s.t. Arrondini), Fiorini (dal 18′ s.t. Nelli), Stronati; Mamona, Mastroianni, Sartore (dal 1′ s.t. Zunno). (Burigana, Potop, Bruschi, Oneto, Giani, Cavalli, Guglieri). All.: Tabbiani

Arbitro: Mastrodomenico di Matera (Lisi e De Vito). Quarto ufficiale Muccignato

SECONDO TEMPO

Riparte il match al Rigamonti-Ceppi dove il Lecco conduce sul Fiorenzuola per 2-1: lombardi sotto in avvio dopo la rete di Stronati, ma capaci di ribaltare la situazione grazie ai gol di Ganz e Buso. Per il Fiorenzuola, dentro Danovaro e Zunno, fuori Fracassini e Sartore.

Al 3′, occasione per il Fiorenzuola: traversone di Fiorini per la sponda di Ferri a centro area dove Mamona, a colpo sicuro, ha sparato con il destro trovando però la ribattuta di un difensore appostato al limite dell’area piccola.

Fase equilibrata della gara, mister Tabbiani cambia due terzi della propria mediana: dentro Nelli per Fiorini e Currarino per Piccinini. I rossoneri provano a premere, ma la difesa bluceleste sta facendo buona guardia. Al 20′, ci ha provato anche l’ex Mastroianni con una bella rovesciata in mischia, ma pallone terminato sul fondo.

Al 24′, parata eccezionale di Pissardo sul colpo di testa di Stronati dopo il traversone da sinistra da Di Marco: ora il Fiorenzuola spinge a pieno organico.

Al 26′, chance anche per il Lecco con la fuga a destra di Giudici: diagonale da ottima posizione, pallone appena largo. Altro cambio, questa volta forzato, per mister Tabbiani: fuori Currarino entrato nove minuti prima e dentro Arrondini. Per il centrocampista ligure grave infortunio a un ginocchio.

Al 43′, sul pressing del Lecco, il Fiorenzuola perde palla sulla trequarti. L’azione si sviluppa sul versante di destra con un difensore rossonero che ribatte il pallone: Lora, appostato al limite dell’area, trova la traiettoria che vale il 3-1 con un gran destro d’incontro.

PRIMO TEMPO

Trasferta a Lecco per il Fiorenzuola, che prova a dare continuità alla serie di quattro risultati utili consecutivi di inizio 2022. Tabbiani lancia dal primo minuti Sartore in avanti, con Mamona e Mastroianni.

La prima occasione è un sinistro dal limite è un sinistro di Giudici dal limite al 2′.

I rossoneri rispondono con un ottimo spunto di Mamona, il cui sinistro dal limite esce di poco.

Al 10′ rossoneri in vantaggio con Stronati che raccoglie una respinta al limite e di destro insacca. LECCO-FIORENZUOLA 0-1.

Al 21′ il pareggio dei locali: Battaiola respinge male una punizione di Giudici che sembrava innocua, Ganz è il più lesto e mette dentro da due passi. LECCO-FIORENZUOLA 1-1.

Al 30′ ancora punizione di Giudici, che il portiere rossonero devia in corner.

Al 35′ Ganz anticipa tutti in area e mette dentro, ma la bandierina del guardialinee è alta e la rete è annullata per fuorigioco.

Al 41′ locali meritatamente in vantaggio: Buso riceve palla sulla sinistra, supera Fracassini con un tunnel e mette la sfera all’angolo opposto. LECCO-FIORENZUOLA 2-1.

Il primo tempo si chiude senza altre occasioni.