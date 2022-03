Industriando, quando l’innovazione porta a grandi successi: Settima Meccanica

C’è una realtà piacentina che da sola è stata in grado di rivoluzionare il mercato mondiale delle pompe oleodinamiche. Si tratta di Settima Meccanica, azienda di Cortemaggiore (ma nata proprio a Settima nel 1978) che progetta e realizza dispositivi di ultima generazione – protagonista della puntata di questa sera di Industriando. Nella trasmissione prodotta da Confindustria Piacenza in collaborazione con Telelibertà l’amministratore delegato Luca Pellegrini ha raccontato la storia e le grandi innovazioni che l’azienda ha introdotto. Su tutte la tecnologia Continuum® che ha permesso la realizzazione di pompe completamente silenziose: un cambio di paradigma per una componente che tradizionalmente genera forti rumori e vibrazioni.

“La tecnologia delle pompe a tre viti richiede una componentistica di altissima precisione. In questo ha giocato un ruolo fondamentale la catena di fornitura del territorio piacentino e dell’Emilia” unite alle competenze progettuali e produttive dell’azienda, continua Pellegrini.

“L’industria meccanica e meccatronica piacentina ha sicuramente aiutato sia la nascita che la crescita di questa azienda”, conferma Agostino Martini, overseas sales manager. “Qui nel piacentino troviamo le competenze e le conoscenze per sviluppare nuovi prodotti che hanno successo anche nei mercati internazionali. Testa e cuore sono a Piacenza ma lo sguardo di Settima Meccanica è al mondo intero, dove esportiamo tra il 70 e l’80% dei nostri prodotti”.

“Ricerca e innovazione” sono il motto dell’azienda, che si è da poco trasferita in un nuovo stabilimento da 40mila metri quadrati. Un evento che Settima Meccanica non considera un traguardo, quanto un punto di partenza per nuovi ed esaltanti sviluppi.