Industriando: storia e ambizioni di FPS, sistemi di contenimento in acciaio

Stasera alle ore 20:05 su Telelibertà andrà in onda una nuova puntata di Industriando. In questo viaggio le telecamere ci porteranno a Fiorenzuola d’Arda, all’interno dei cancelli di FPS – Food Pharma Systems, azienda che progetta e realizza sistemi di contenimento su misura per l’industria farmaceutica e alimentare. Durante la puntata ne verranno mostrati diversi esemplari: camere in acciaio e vetro isolate al loro interno e dotate di guanti, che gli operatori indossano dall’esterno, necessarie ad esempio per realizzare composti chimici in un ambiente di lavoro totalmente asettico. L’azienda sviluppa anche impianti di macinazione all’avanguardia per la micronizzazione delle sostanze chimiche, campo nel quale continua ad investire e perfezionare i propri prodotti.

Come spiega il presidente Carlo Corsini, quella di FPS è la storia di una realtà in continua espansione legata al territorio piacentino: “Siamo circondati da tecnici con esperienza e capacità di lavorare l’acciaio inossidabile e non solo. Questa zona ci aiuta a trovare personale competente, ma anche aziende abili con cui poter collaborare”. L’obiettivo non è infatti scontato: diventare azienda di riferimento nel proprio settore a livello globale. L’appuntamento è quindi per stasera con Industriando: scopriremo quali saranno i prossimi passi di FPS e cosa le ha permesso di raggiungere questi importanti risultati nel corso degli ultimi anni.

