Tommaso Cavalli e Fiorenzuola insieme per la quarta stagione: c’è il rinnovo

Nell’ultima stagione si è rivelato un elemento decisivo per la permanenza in categoria: il difensore centrale Tommaso Cavalli rimarrà in rossonero anche per la prossima stagione di Serie C. Il Fiorenzuola e l’Atalanta, società che ne detiene il cartellino, hanno trovato l’accordo per il rinnovo del giocatore. Cavalli, classe 2000, si appresta così a vivere la sua quarta stagione con la maglia rossonera, di cui 2 in Serie C e 2 in Serie D, con all’attivo al momento 80 presenze complessive. Il centrale sarà disponibile agli ordini di mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro di lunedì 11 luglio 2022.

