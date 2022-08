Fiorenzuola, Elia Giani: “Si riparte con nuove ambizioni. Sogno altri gol pesanti”

I tifosi ricordano ancora i due gol pesantissimi contro Pro Vercelli e Piacenza Calcio, prestazioni che non sono sfuggite al Pisa che lo ha subito acquistato salvo poi girarlo nuovamente in prestito al Fiorenzuola, da dove ripartirà quest’anno con rinnovate ambizioni. Non si tratta di un’esagerazione affermare che Elia Giani, la passata stagione, è stato uno degli elementi fondamentali per il raggiungimento della salvezza: l’imminente stagione, invece, porta con sé nuovi obiettivi, su tutti il raggiungimento dei playoff, a cui Giani spera di contribuire a suon di reti.

L’INTERVISTA A CURA DI MARCELLO TASSI