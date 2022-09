Fiorenzuola, si torna a fare sul serio: alle 14.30 con la Fermana scatta il campionato

Tutto è pronto al Comunale per l’avvio del campionato. Oggi alle 14.30 il Fiorenzuola affronta la Fermana cercando di partire con il piede giusto in un girone B poco conosciuto e colmo di incognite. Diverso lo spirito rispetto ad un anno fa: allora c’era entusiasmo per la promozione ma anche l’inesperienza verso la categoria. Quest’anno società e ambiente hanno migliorato la conoscenza verso il mondo professionistico, anche l’approccio non è del tutto rilassato.

La partita non è contro una big ma il rischio è persino più elevato, perché ha già il sapore di scontro salvezza. La ripescata Fermana nell’ultima mezza giornata di mercato di giovedì è passata come un tornado piazzando colpi importanti per la categoria, variazioni consistenti nella rosa che ne hanno alzato il livello tecnico e che rendono la compagine marchigiana molto più sicura dei propri mezzi. Il Fiorenzuola, di rimando, si presenta con le sue ferite e i cerotti resi evidenti al cospetto della Juventus Under 23 nell’amichevole giocata una settimana fa, con alcuni particolari tecnici e di concentrazione decisamente da mettere a posto se non si vogliono correre rischi.

La lista degli infortunati priva i rossoneri di uomini importanti, quali Cavalli, Bondioli, Yabre, Scardina, e Currarino. Questi ultimi due, Tabbiani potrebbe portarseli in panchina ma si presume in condizioni precarie.

Probabile formazione

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Frison, Oddi; Oneto, Fiorini, Stronati; Mamona, Mastroianni, Sartore. All. Tabbiani.

Arbitro: Gauzolino di Torino (collaboratori Pileri e Masciale), quarto ufficiale Balducci