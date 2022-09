Fiorenzuola a caccia del bis: alle 14.30 i rossoneri sfidano in trasferta la Vis Pesaro

Lo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro attende oggi il Fiorenzuola per la partita con la Vis Pesaro, valida per la seconda giornata del girone B di Serie C. Comincia così il trittico del Fiorenzuola, in una settimana che mette in palio nove importantissimi punti. Doppia trasferta sull’Adriatico con la sequenza odierna di Pesaro e di mercoledì con l’Ancona, prima del ritorno domenicale in casa con la Lucchese.

Il Fiorenzuola è chiamato ad una conferma dopo che gli uomini di Tabbiani hanno superato a pieni voti la partita all’esordio con la Fermana. Tuttavia, la lista degli infortunati priva i rossoneri di uomini importanti, quali Cavalli e Bondioli, cui si è aggiunta la nuova tegola della ricaduta di Scardina costretto a fermarsi di nuovo. Un’assenza che fa mancare al tecnico una preziosa alternativa al duro lavoro di Mastroianni. In ripresa, Yabre, ma non ancora al top della condizione, quindi probabilmente destinato alla panchina e Currarino che una manciata di minuti li ha giocati già nel finale di partita di domenica scorsa. Oneto è pronto a guidare il centrocampo che probabilmente sarà completato da Fiorini e Stronati. Difesa con i centrali Potop e Frison ma con Quaini pronto a subentrare. I due esterni bassi dovrebbero essere Danovaro e Oddi. Mastroianni a parte, che risulta al momento insostituibile, le numerose alternative vengono ancora una volta dagli esterni con Giani, Mamona, Sartore e Morello. Quattro carte da gettare sul tavolo alternativamente per confondere i piani degli avversari.

Probabile formazione

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Frison, Oddi; Oneto, Fiorini, Stronati; Mamona, Mastroianni, Sartore. All.Tabbiani Arbitro: Vogliacco di Bari (Fumarulo e Schirinzi) quarto ufficiale Petrella