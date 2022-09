Fiorenzuola alla ricerca dell’identità perduta: oggi alle 14.30 arriva la Lucchese

E’ un Fiorenzuola carico di tensione quello che si presenta oggi al Comunale (ore 14.30) per affrontare la Lucchese nella quarta giornata del girone B di Serie C. Le due ravvicinate trasferte nelle Marche hanno portato poco di buono e in particolare zero punti. E’ necessario tentare di ripartire anche se la Lucchese non è proprio il cliente più indicato cui chiedere strada, con quattro punti in classifica, uno in più dei rossoneri, ma certamente in questo momento in uno stato di maggior salute generale.

Il primo problema per gli uomini di Tabbiani è ritrovare la propria identità misteriosamente smarrita nel corso delle due trasferte “marinare” tanto da rendere il gruppo irriconoscibile rispetto ai livelli abituali.

Probabile formazione

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Frison, Oddi; Currarino, Quaini, Stronati; Mamona, Mastroianni, Morello. ( Sorzi, Yabre, Giani, Sartore, Anelli, Coghetto, Sussi, Arduini, Di Gesù, Areco, Monica, Oneto, Fiorini) All.: Tabbiani

Arbitro: Bozzetti di Bergamo (assistenti El Filali e Signorelli), quarto ufficiale Colelli