Dopo la goleada alla Reggiana, Fiorenzuola a Olbia per continuare a sognare

Oggi alle 14.30 in terra di Sardegna il Fiorenzuola va a caccia del successo esterno in casa dell’Olbia. Valdardesi a quota 12 punti, reduci dalla sbornia di gol con la Reggiana, Olbia a 6 punti reduce da due pareggi con Siena e Fermana ma in particolare con il morale alle stelle per la vittoria in coppa Italia nel derby con la Torres. Un’Olbia che nelle ultime tre partite si è rivelata in crescita e che non vuole fermarsi. Ci sarà anche una sparuta presenza di tifosi rossoneri che si sono imbarcati ieri con un volo in partenza dall’areoporto Catullo di Verona.

In casa rossonera sono indisponibili per infortunio Scardina, Yabre e Giani. Buone notizie per Currarino che ha recuperato e il centrocampista potrebbe essere riproposto nello schieramento di centrocampo , con spostamento di Stronati nel ruolo di play. Questa potrebbe essere l’unica novità rispetto alla partita con la Reggiana.

Le probabili formazioni

OLBIA (4-3-1-2): Gelmi; Brignani, Emerson, Bellodi, Gabrieli; Occhioni, La Rosa, Zanchetta; Ragatzu; Contini, Sueva. (Van der Want, Renault, Travaglini, Incerti, Boganini, Biancu, Babbi, Sanna, Finocchi, Konig, Di Giorgio) All.: Occhiuzzi.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Oneto, Stronati, Currarino, Sartore, Mastroianni, Morello. (Sorzi, Mamona, Frison, Coghetto, Sussi, Arduini, Di Gesù, Areco, Bondioli, Cavalli, Fiorini) All.: Tabbiani.

Arbitro: Zanotti di Rimini (Minafra e Cesarano), quarto ufficiale Manzo