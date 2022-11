Sfida da bollino rosso per il Fiorenzuola: oggi al Pavesi arriva la Carrarese

Reduce dal successo sulla Recanatese (che ha interrotto un mini-ciclo di tre sconfitte consecutive), il Fiorenzuola di mister Tabbiani si troverà di fronte – questo pomeriggio (ore 14.30) allo stadio Pavesi – un ostacolo piuttosto “ruvido”. Nomi importanti, tra cui l’ex Piace ed ex Padova Della Latta, la Carrarese è certamente una big del girone, che ha usufruito di una partenza veloce in campionato tanto da essere al comando della graduatoria alla quarta giornata a punteggio pieno. Poi, alcuni scivoloni a partire da quello di Alessandria, hanno fatto perdere il trono alla compagine toscana che ha impiegato qualche turno per ritrovarsi. Gli ultimi risultati positivi con le vittorie su Rimini e Fermana l’hanno rimessa in corsa.

In casa valdardese oltre ai soliti noti, Anelli e Oneto c’è l’ assenza di Cavalli. In questi giorni è scattato l’allarme anche per Riccardo Stronati che accusa un problema muscolare. Decisivo sarà il provino che sosterrà questa mattina. Non dovesse farcela sarebbe pronto Enrico Di Gesù che si è ben distinto nella gara di una settimana fa contro la Recanatese. A centrocampo rientra per fine squalifica Currarino. Altra variante potrebbe essere l’inserimento in difesa di Bondioli o altro uomo, con spostamento contemporaneo a centrocampo di Quaini, ma le percentuali di questa soluzione sono più basse. Riepilogando, la formazione più accreditata non potrebbe discostarsi troppo da quella di Macerata a partire dalla linea difensiva per poi proseguire col centrocampo con Currarino, Fiorini nel ruolo di play al centro, affiancato dall’altra parte da Stronati oppure Di Gesù. In attacco si dovrebbe partire col trio Sartore, Mastroianni e Morello.

Probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Mastroianni, Morello. (Sorzi, Mamona, Frison, Coghetto, Sussi, Arduini, Areco, Bondioli, Scardina, Yabre, Giani, Di Gesù) All. Tabbiani.

CARRARESE (3-5-2): Satalino; Imperiale, D’Ambrosio, Marino; Cicconi, Della Latta, Cerretelli, Mercati, Coccia; Energe, Capello. (Rovida, Folino, Pelagatti, Grassini, Pasciuti, Bozhanaj, Andreoli, D’Auria, Samele, Pinto, Schiavi, Giannetti) All. Del Canto.

Arbitro: Cavalieri di Paola (Poggiola e Consonni), quarto ufficiale Santinelli