Il Fiorenzuola supera 2-0 l’Alessandria e può sognare la salvezza diretta

Il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani supera 2-0 l’Alessandria e tiene viva la speranza della salvezza diretta. Dopo un primo tempo equilibrato, a decidere la gara (e a condannare gli ospiti alla retrocessione) i gol di Nelli e Alberti a inizio ripresa, con i rossoneri bravi poi a controllare la sfida senza particolari patemi. Fiorenzuola a quota 37 punti, a tre giornate dalla fine la speranza di restare in Serie C senza passare dai play out è più viva che mai.

La cronaca di Fiorenzuola-Alessandria

I rossoneri provano a partire costringendo l’Alessandria nella propria metà campo, con Sussi che al 12’ trova un bel traversone da destra per Alberti al centro dell’area, ma il tocco del centravanti veneto è debole e bloccato da Spurio.

Sugli sviluppi di un calcio piazzato al 31’ l’Alessandria mette i brividi alla squadra di Tabbiani, con Gega che dopo una sponda in area in girata mette di poco alto sopra la traversa della porta difesa da Sorzi.

Sorzi compie un autentico miracolo al 37’ sul colpo di testa a botta sicura da dentro l’area piccola da parte di Siafa Ethoa, respingendo di puro istinto con un grande intervento.

Al rientro dagli spogliatoi il Fiorenzuola mette la marcia alta, e trova subito il vantaggio con il traversone di Brogni dalla trequarti su cui si avventa Nelli in deviazione aerea. 1-0 rossonero.

Dopo 2 giri d’orologio la squadra di Tabbiani infligge il classico 1-2 pugilistico, con Morello che si invola sulla fascia mancina e centra per Alberti, con l’attaccante rossonero che non colpisce in modo pulito ma quanto basta per mettere in rete. 2-0.

Rossi sporca i guanti a Sorzi con la sventola mancina da 25 metri al 57’, ma il portiere rossonero blocca in due tempi.

La progressione di Seck al 70’ è devastante, con il rasoterra ad incrociare dell’ala senegalese che trova una grande respinta di Spurio.

La partita si abbassa di ritmo, con l’Alessandria che dopo la girandola di cambi prova generosamente a riaprire la partita ma senza creare particolari problemi alla difesa rossonera.

Al 92’, dopo l’ingresso del Primavera Binelli, il cross di Brogni dalla sinistra trova il colpo di testa di Seck parato a terra da Spurio, con la partita che si chiude sul 2-0 e consente al Fiorenzuola di salire a 37 punti e di lanciarsi nella volata salvezza, un obiettivo a fine 2023 davvero impensabile da pronosticare.

il tabellino di Fiorenzuola-Alessandria 2-0

U.S. Fiorenzuola: Sorzi; Potop; Nelli (69’ Musatti); Bondioli (69’ Reali); Alberti (90’ Popovic); Seck; Oneto (80’ Gentile); Sussi; Morello (90’ Binelli); Mora; Brogni. All. Tabbiani. A disposizione: Bertozzi; Roteglia; Maffei; Concari; Anelli.

U.S. Alessandria: Spurio; Rossi (85’ Nunzella); Nichetti; Soler (65’ Mastalli); Gazoul (72’ Sepe); Siafa Ethoa; Pellitteri (85’ Femia Derico); Gega; Ciancio; Fiumano; Samele (65’ Busatto). All. Binotto. A disposizione: Farroni; Cusumano; Pellegrini; Barmaz; Ndir; Laukzemis.

Arbitro: Peletti di Crema

Reti: 46’ Nelli (F); 48’ Alberti (F)