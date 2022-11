Il Fiorenzuola fa visita al Pontedera (fischio d’inizio alle 14,30) per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C. I rossoneri, secondo in classifica a un solo punto dalle battistrada Entella e Cesena, sono chiamati a una prova molto complicata. L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Viterbese, infatti, ha acceso gli animi tra i toscani, la cui dirigenza ha lanciato una sorta di ultimatum ai giocatori.

Probabile che mister Tabbiani mandi in campo la formazione vista al fischio d’avvio con la Carrarese. Battaiola tra i pali, linea difensiva con Danovaro, Quaini, Potop e Oddi, centrocampo composto da Currarino, Fiorini e Stronati, attacco con Sartore, Mastroianni e Morello.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Città di Pontedera (3-4-1-2): Siano; Shiba, Espeche,Martinelli; Perretta, Benedetti, Landinetti, Aurelio; Catanese; Nicastro, Cioffi. (Cagnina, Stancapiano, Baroni, Bonfanti, Di Bella, Marcandalli, Pretato, Tripoli, Guidi, Casadidio, Fantacci, Mutton,Izzillo, De Ioannon) All.: Canzi

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Mastroianni, Morello. ( Sorzi, Mamona, Frison, Coghetto, Sussi, Arduini, Areco, Bondioli, Scardina, Yabre, Giani , Di Gesù) All.: Tabbiani

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

