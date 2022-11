Fiorenzuola sul campo della Torres, Tabbiani pensa al turnover: inizio alle 17.30

Il Fiorenzuola torna in Sardegna per il turno infrasettimanale del Girone B di Serie C. La prima volta con l’Olbia arrivò una vittoria, oggi alle 17.30 i ragazzi di mister Tabbiani vogliono ripetersi a Sassari, in casa della Torres.

Rossoneri sempre privi degli infortunati Cavalli, Oneto e Anelli, possibile che la formazione iniziale veda qualche rotazione rispetto al solito, anche per evitare i cali fisici che sono emersi nel secondo tempo della gara pareggiata sabato contro l’Alessandria. In mezzo al campo potrebbe giocare dal primo minuto Di Gesù, in avanti spazio a Giani.

