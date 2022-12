Squalifiche, infortuni e influenza: un Fiorenzuola in emergenza gioca a Siena

Sfida di prestigio e soprattutto di alta classifica per il Fiorenzuola, che oggi alle 17,30 scenderà in campo sul difficile campo del Siena.

Entrambe le formazioni sono alle prese con molte assenze. Tra i locali mancheranno Paloschi, Mora, Buglio, De Paoli e l’ex rossonero Collodel, mentre nei rossoneri fuori per squalifica Fiorini, infortunati da lungo tempo Oneto, Anelli e Cavalli, a cui si è purtroppo aggiunto anche Scardina. Da segnalare, inoltre, il virus influenzale che ha colpito alcuni giocatori negli ultimi giorni.

Mister Tabbiani manderà in campo una formazione quasi obbligata, con l’unico dubbio tra Mamona e Morello sulla fascia destra d’attacco.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Quaini, Oddi; Di Gesù, Stronati, Currarino; Mamona, Mastroianni, Sartore.