Fiorenzuola, in casa del Montevarchi ultimo della classe deve arrivare il riscatto

Con una sola vittoria nelle ultime otto gare il Fiorenzuola è chiamato a risollevarsi oggi alle 14.30 in casa del Montevarchi, ultimo della classe nel girone B di Serie C e a secco di un successo dal 23 dicembre scorso.

Per i ragazzi di Tabbiani è un’occasione importante per tornare ad esultare. Il tecnico rossonero dovrà ancora una volta fare a meno di Potop, mentre Piccinini – smaltito un recente attacco influenzale – è confermato a centrocampo. In avanti torna Morello nel tridente dal primo minuto.

Le probabili formazioni

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Tozzuolo, Fiumanò, Gennari; Silvestro, Biagi, Marcucci, Lischi; Giordani; Italeng, Rovaglia.

A disposizione: Mazzini, Rossi, Bertola, Chiti, Nador, Manè, Sorgente, Kernezo, Boncompagni, Enyan, Vitali, Perez. All. Banchini.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Cavalli, Dimarco; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Mastroianni, Morello.

A disposizione: Sorzi, Coghetto, Bondioli, Frison, Oddi, Di Gesù, Bontempi, Giallombardo, Anelli, Egharevba, Giani, Sereni. All. Tabbiani.