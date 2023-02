Si apre oggi con la sfida al Gubbio un trittico di fuoco per il Fiorenzuola

C’è il Gubbio ad attendere oggi il Fiorenzuola (fischio d’inizio alle 14.30) per una partita molto complicata che inaugura un altrettanto complicato trittico contro avversari di alto livello. Si parte dallo stadio Pietro Barbetti contro i padroni di casa, quinta forza del campionato, piuttosto contrariati per il ko subito con la Reggiana e desiderosi di rimettersi in marcia. Classifica alla mano, il Gubbio è l’avversario più abbordabile dei prossimi impegni visto che i valdardesi affronteranno Cesena ed Entella, entrambe meglio piazzate. Il pareggio conseguito a Montevarchi ha intanto rilanciato un Fiorenzuola che ha sfiorato la vittoria, apparso convincente sebbene ancora convalescente. Dal viaggio in Umbria sarebbe auspicabile proseguire il discorso iniziato in maniera positiva una settimana fa.

L’infermeria rossonera presenta il conto con Potop, Scardina e Cavalli. Ballottaggio tra Bondioli e Frison per la sostituzione. Cinque uomini per tre posti per il centrocampo con il ritorno di Piccinini mentre il trio d’attacco iniziale dovrebbero essere il solito, con Sartore, Mastroianni e Morello.

Le probabili formazioni

GUBBIO (3-4-2-1): Greco; Tazzer, Dutu, Bonini; Corsinelli, Bontà, Bulevardi, Semeraro; Arena, Spina; Arras.

(Meneghetti, Guerrini, Vitale, Di Stefano, Nicolao, Vazquez, Toscano,Rosaia,Redolfi, Pecoraro, Portanova) All. Braglia.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Piccinini, Fiorini, Stronati; Sartore, Mastroianni, Morello.

(Sorzi, Coghetto, Cavalli, Frison, Oddi, Di Gesù, Bontempi, Currarino, Anelli, Egharevba, Giani, Sereni) All. Tabbiani.