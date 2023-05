Basket Serie B, ultimo turno di regular season per Bakery e Fiorenzuola

Ultimo turno di regular season nel girone C di Serie B maschile che vede protagoniste le due formazioni piacentine, la Bakery Piacenza e i Fiorenzuola Bees. La giornata conclusiva della stagione regolare servirà per definire le griglie degli spareggi per rimanere nella prossima B d’Eccellenza, con il quarto posto sfumato per la Bakery, ora quinta a braccetto con Ozzano. Espugnare il PalaRuggi di Imola contro la Virtus aiuterebbe i biancorossi a raggiungere il quinto posto, mentre Ozzano ospita Jesi. Fiorenzuola, invece, viaggia nelle Marche a domicilio di Matelica, sperando nei due punti per migliorare la propria posizione.

Questo il programma dell’ultima giornata del girone C di serie B maschile

(oggi alle 18 su tutti i campi)

Senigallia-Fabriano Matelica-Fiorenzuola Bees Ozzano-Jesi Empoli-Andrea Costa Imola Virtus Imola-Bakery Piacenza Ancona-Faenza Rieti-Tigers Romagna. Classifica: Real Sebastiani Rieti 48, Blacks Faenza 44, Ristopro Fabriano 36, General Contractor Jesi 34, Sinermatic Ozzano, Bakery Piacenza 32, Luciana Mosconi Ancona, Virtus Imola 28, Andrea Costa Imola, Fiorenzuola Bees, Goldengas Senigallia 26, Halley Informatica Matelica 16, Use Computer Gross Empoli, La Patrie San Miniato 12, Tigers Romagna 6.