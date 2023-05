Basket, i Bees vanno sullo 0-2 sbancando il palazzetto di Imola: finisce 53-59

Capolavoro di Fiorenzuola che, vincendo ancora una volta ad Imola, si ritrova ora ad un passo dall’ammissione alla nuova B Eccellenza. La squadra di coach Simone Lottici per la seconda volta nella serie vince in trasferta ed ora avrà tre match point per chiudere i conti a proprio favore.

La serie è ripresa a distanza di alcuni giorni da gara-1, dopo lo slittamento forzato a causa dell’alluvione che ha colpito la Romagna nella scorsa settimana.

La popolazione imolese è stata tra quelle colpite e tra quelle che hanno dovuto affrontare momenti di difficoltà a causa delle avverse condizioni meteorologiche e sicuramente il basket è passato in secondo piano. Le due squadre però, una volta scese in campo, hanno cercato di lasciarsi alle spalle i giorni di difficoltà e hanno pensato solo a giocare, regalando qualche ora di spensieratezza anche ai tifosi.

E qui ancora una volta i valdaresi hanno fatto un capolavoro, facendo leva su una difesa che dal secondo quarto in poi di gara-1 è stata perfetta: nella prima sfida solo 30 punti subiti negli ultimi 30 minuti, e ieri sera solo 53 punti concessi in tutta la gara. Con questi numeri è più facile vincere e infatti la squadra di Lottici si è portata a casa il secondo punto nella serie e già mercoledì, in casa, potrebbe chiudere i conti.

Per questa gara coach Lottici ripresenta gli stessi effettivi di gara-1 partendo con Pederzini, Giacchè, Preti, Biorac e Magrini, mentre dall’altra parte coach Grandi ripresenta la stessa formazione e risponde con Ranuzzi, Corcelli, Marangoni, Cusenza e l’ex Crema Montanari.

La gara vede un buon inizio dei piacentini che volano sul 3-9 (dopo 5’) grazie ai due liberi di Pederzini. Le due squadre faticano a trovare la via del canestro e nel finale una tripla di Fazzi chiude il primo quarto sul 12-13.

Nella seconda frazione Trentin pareggia i conti a quota 18 al 12’, poi la Alberti & Santi si riprende e grazie anche ad una buona difesa (solo 3 punti concessi) arriva sino a +8 con un canestro dell’ex juvino Preti che manda le squadre al riposo sul risultato di 21-29. Al rientro dagli spogliatoi è veemente la risposta dell’Andrea Costa, sfruttando l’asse Corcelli-Montanari che spinge ai locali ad un possesso di distanza (26-29 al 23’). Poco dopo però Ranuzzi viene sanzionato con un fallo tecnico e Fiorenzuola trova una tripla di Casagrande che dà nuova linfa agli ospiti (26-33). I piacentini però di lì a poco si inceppano ed i locali trascinati da Restelli operano il sorpasso al 28’ sul 37 a 36 e chiudono avanti 42-40 il terzo quarto dopo la bomba di Fazzi.

Negli ultimi 10’ parte bene Fiorenzuola che nel giro di 3’ piazza un minibreak di 0-7 portandosi sul 42-47 con un canestro di Ricci che costringe coach Grandi al time-out. Alla ripresa del gioco il solito Fazzi punisce gli ospiti con una tripla, poi si procede punto a punto sino all’ultimo quando Corcelli riporta i felsinei a -2. L’ultimo minuto è all’insegna delle forzature e a questo punto sale in cattedra Preti che piazza quattro pesanti tiri liberi su altrettanti tentativi e consegna ai Bees la vittoria e tre match-point per l’ammissione alla B Eccellenza.

Andrea Costa Imola vs Fiorenzuola Bees 53-59

(12-13; 21-29; 42-40)

Andrea Costa Imola: Restelli 8; Roli; Fazzi 11; Barbieri; Ranuzzi 3; Spagnoli; Corcelli 7; Marangoni; Cusenza 7; Tognacci 3; Montanari 6; Trentin 8. All. Grandi

Fiorenzuola Bees: Casagrande 8; Re 2; Devic ne; Caverni 4; Pederzini 9; Giacchè 10; Preti 14; Biorac 2; Bettiolo ne; Ricci 6; Magrini 4. All. Lottici