Fiorenzuola, il dopo Tabbiani parte oggi con Bonatti: ufficializzato il nuovo mister

E’ ufficiale: Andrea Bonatti, è il nuovo allenatore del Fiorenzuola. Il tecnico bresciano ha preso il posto di Luca Tabbiani, accasatosi al Catania.

Bonatti, con i suoi 38 anni, è reduce dall’avventura con la Triestina, conclusa però dopo sette turni iniziali in serie C e una gara di coppa Italia. Insieme a lui arriverà un nuovo preparatore atletico, Francesco Pellegrini, portato dal tecnico bresciano, in attesa di definire anche una nuova figura nell’ambito del preparatore dei portieri.

Intanto, proseguono i lavori di allestimento del campo in sintetico in via Barani, dedicato a Roberto Bricchi. Se non ci saranno intoppi il nuovo manto artificiale dovrebbe essere pronto per fine luglio. In progetto è in programma anche l’ampliamento dell’edificio degli spogliatoi.