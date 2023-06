Serie C, il difensore Francesco Coghetto in rossonero per altri due anni

Francesco Coghetto e Fiorenzuola avanti insieme. Il difensore classe 2003 ha da poco rinnovato il contratto con il club rossonero, al quale rimarrà legato fino a giugno 2025.

Per Coghetto si tratta di un accordo che prosegue il percorso intrapreso con il contratto di addestramento tecnico della stagione 2022/2023, dove ha collezionato 4 presenze in Serie C. Il giocane calciatore era approdato in rossonero dopo essersi distinto in Serie D con la maglia della Caronnese, con cui aveva disputato da Under un totale di 43 partite.