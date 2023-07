Fiorenzuola, dopo l’avventura a Pisa torna l’esterno basso Christian Sussi

Il Fiorenzuola ha ufficializzato il ritorno in rossonero, a titolo temporaneo, di Christian Sussi. Per lui, come detto, si tratta di un rientro a Fiorenzuola: esterno basso classe 2001 da 182 cm di altezza, Sussi è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina prima di arrivare ad una importante esperienza in Serie C con la maglia dell’Arezzo (22 presenze nella stagione 2020/2021). Da lì il trasferimento al Pisa Sporting Club con il prestito alla Paganese, dove ha totalizzato 15 presenze nella prima parte della stagione 2021/2022 prima di un infortunio al ginocchio.

Dopo il periodo di recupero, nella scorsa stagione Sussi ha disputato una buona prima parte di stagione in maglia rossonera del Fiorenzuola, collezionando 14 presenze che a gennaio gli sono valse la richiamata in Serie B da parte della società toscana proprietaria del cartellino.

Christian rientra a Fiorenzuola dove ha imparato a conoscere l’ambiente per compiere un ulteriore step in avanti della propria carriera.