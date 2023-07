Fiorenzuola, via al raduno. Mister Bonatti: “Ci sono tutti i presupposti per fare bene”

Nemmeno il sole infernale e la temperatura di 40 gradi registrata al Pavesi hanno bloccato il Fiorenzuola, impegnato per dare il via alla stagione con raduno ufficiale e primo allenamento. Una piccola sgambata per riprendere confidenza con campo e compagni, orchestrata per la prima volta dal nuovo allenatore Andrea Bonatti dopo un breve discorso al gruppo.

Basi solide su cui partire per l’allenatore bresciano, che si è mostrato motivato per questo nuovo inizio: “Abbiamo grande voglia di iniziare la stagione. Ho sentito i ragazzi in queste settimane e ho trovato un grande entusiasmo e una forte determinazione. Ci sono tutti gli ingredienti per partire con i presupposti giusti, poi starà a noi costruire un cammino positivo”.

Insieme a lui, lo staff con il vice Ettore Guglieri, il preparatore atletico Francesco Pellegrini e il preparatore dei portieri ex Piacenza Claudio Rapacioli. In campo anche i nuovi acquisti, fra i quali, fresco di firma e ufficialità, l’esperto centrocampista classe ’89 Davide Di Quinzio, in arrivo dal Pisa: “Ho parlato con il Ds Bernardi e con mister Bonatti e questo progetto ambizioso mi ha colpito. A 34 anni ho fatto questa scelta perché sono stato fortemente voluto e sono contento”.

A lui il compito di essere leader carismatico di un gruppo molto giovane, che ha confermato uno zoccolo duro formato fra gli altri da Stronati, Morello e Potop. Senza dimenticare l’obiettivo principale della salvezza, ma magari lasciando un piccolo spazio per quel sogno playoff sfuggito solo nelle ultime giornate della scorsa stagione.

SERVIZIO A CURA DI PAOLO BORELLA

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI