Serie C, Gonzi resta piacentino: l’ex biancorosso firma per il Fiorenzuola

Juri Gonzi è un giocatore del Fiorenzuola. Rimane dunque nel Piacentino per la quarta stagione consecutiva la mezzala di origini russe che ha firmato oggi per i rossoneri dopo l’esperienza in maglia Piacenza, chiusa con la retrocessione della passata stagione. Classe 1994, Gonzi è giocatore estremamente duttile e che può adattarsi a più ruoli nello scacchiere del neo mister Bonatti.

