Fiorenzuola va a giocarsi le Finali Nazionali di streetball con in palio lo scudetto

La squadra di Fiorenzuola prenderà parte alle Finali Nazionali Streetball (sport olimpico dal 2020) in programma a Cesenatico i prossimi 4-5 agosto 2023.

Lo fa con il DKB 3×3 Team, squadra tutta femminile nata come distaccamento di club dell’evento DKB Darwin Knew Basketball (tenutosi in Piazzale Darwin gli scorsi 7-8-9 luglio 2023 come Master 3×3 Italia) che durante la stagione streetball ha davvero ben figurato in tutti i Master Federali del circuito Estathè 3×3 Italia Streetbasket Circuit (unico circuito federale riconosciuto e supportato da FIP – Federazione Italiana Pallacanestro).

Il roster composto da Alice Nori, Florencia Llorente, Giovanna Elena Smorto, Ilaria Bernardoni, Anna Togliani e Lucia Missanelli è riuscito durante l’estate a conquistare ben 3 titoli Master (Tortona, Pavia e Fiorenzuola) e 1 secondo posto (Marano Vicentino), riuscendo a qualificarsi di diritto alle Finali Nazionali che assegneranno il tricolore.

Piazzamenti davvero già importanti su scala italiani quelli ottenuti dalla squadra della cittadina valdardese e guidata dal responsabile tecnico Angela Adamoli, unica allenatrice capace di portare l’oro mondiale in quel di Manila (Filippine) alla Nazionale Italiana 3×3 nel 2018 ed attuale Commissario Tecnico della Nazionale 3×3 maltese. Ora si guarda a Cesenatico con la volontà di essere competitivi, con la consapevolezza di voler vivere le Finals senza caricarsi di pressioni ma allo stesso tempo volendo giocarsela alla pari con tutte le altre squadre presenti.