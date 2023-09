Fiorenzuola, scatta il riscatto con Trento. Al Velodromo Pavesi finisce 2-1

Dopo una settimana in agrodolce, fatta della bella vittoria casalinga contro l’Albinoleffe cui è seguito lo scivolone in quel di Lumezzane, il Fiorenzuola di Mister Bonatti torna al Velodromo Pavesi per affrontare l’ostica compagine dell’A.C. Trento 1921.

La prima grande occasione della partita in contropiede viene aperta all’8’ con un lancio geniale di Pasquato da metà campo per Attys, con il cross di quest’ultimo da destra che trova ancora la volèe del capitano del Trento salvata con un balzo felino in corner da un ottimo intervento di Guadagno.

Il Fiorenzuola è vivo e pericoloso soprattutto sulla corsia di Morello, quella mancina; al 14’ l’ala rossonera si accentra dalla sinistra e crossa per l’inserimento di Gonzi che di esterno destro prova a beffare Russo, ma il portiere ospite si oppone in due tempi.

Gli ospiti sono ancora pericolosi con una clamorosa occasione al 19’: Anastasia elude l’intervento di Sussi sulla destra e centra ancora per l’accorrente Pasquato, che da ottima posizione mette di poco alto.

I rossoneri passano avanti al 23’, quando ancora una volta un ottimo Morello riceve la sventagliata a tutto campo di Nelli, centra rasoterra e trova la girata di Ceravolo che mette alle spalle di Russo.

Sangalli prova a scuotere il Trento con la sassata al 25’ che colpisce la parte alta della traversa, ma neanche dopo 2 giri di orologio e Ceravolo nello stretto trova un colpo magico che libera al tiro Gonzi. Palla sotto all’incrocio e 2-0 per i rossoneri.

Il Trento dimezza subito lo svantaggio al 30’, con il cross di Anastasia da destra che trova l’inserimento non controllato di Attys; palla all’angolino basso e 2-1.

I rossoneri di Mister Bonatti al primo minuto di recupero trovano una grande occasione sugli sviluppi di calcio piazzato dalla trequarti con Stronati che di testa chiama alla grande risposta sotto la traversa Russo.

Al rientro dagli spogliatoi al 52’ Anastasia dalla destra centra un pallone di grande qualità per l’inserimento di Attys che dall’altezza dell’area piccola in stirata mette alto.

Di Quinzio al 58’ prova a sorprendere il portiere ospite da calcio piazzato defilato, trovando la respinta con la punta delle dita di Russo; sugli sviluppi dell’angolo seguente, la spizzata volante di Ceravolo sul secondo palo trova il colpo di testa di Silvestro alto sopra la traversa.

Nava al 73’ ci prova anticipando il diretto avversario ed avventurandosi in un coast to coast che vede lo scambio con Morello ed il tiro del difensore valdardese respinto d’istinto da Russo.

Nel finale i rossoneri difendono a 5 uomini, con il Trento che prova a gettarsi in avanti in modo costante da dopo l’80’, ma non riesce a trovare occasioni nitide da rete nonostante il pressing. La terna arbitrale concede 6 minuti di recupero, ma il Fiorenzuola resiste alla pressione avversaria e porta a casa 3 punti importantissimi in chiave classifica.

U.S. Fiorenzuola 1922 vs A.C. Trento 2-1

U.S. Fiorenzuola: Guadagno; Potop (61’ Nava); Nelli (37’ Di Quinzio); Bondioli; Gonzi; Stronati ; Silvestro; Ceravolo (61’ Alberti); Sussi (54’ Gentile); Morello, Musatti (61’ Di Gesù). All. Bonatti. A disposizione: Sorzi; Roteglia; Omoregbe; Seck; Oneto; Coghetto; Oddi; Kenzin; Beretta; Anelli

A.C. Trento: Russo; Anastasia (74’ Terrani); Attys; Pasquato ©; Garcia; Sipos (66’ Petrovic); Sangalli, Frosinini (74’ Vaglica); Vitturini (87’ Brevi); Rada; Barison. All. Tedino. A disposizione: Pozzer; Di Giorgio; Ercolani; Trainotti; Ferri; Di Cosmo.

Arbitro: Peletti da Crema – Assistenti: Di Meo – Alessandrino – IV Ufficiale: Casali

Reti: 23’ Ceravolo (F); 26’ Gonzi (F); 30’ Attys (T)

Note: Ammoniti: Vitturini (T); Attys (T); Potop (F); Frosinini (T); Nava (F)

Angoli: 1-2 – Recupero: 2’ e 6’ – Spettatori: 479