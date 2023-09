Fiorenzuola, scatta l’ora del riscatto: contro Trento serve la gara perfetta

Ritorno al velodromo Pavesi per il Fiorenzuola, che dopo lo stop infrasettimanale col Lumezzane affronta alle 14.00 il Trento (sfida valida per la quinta giornata del girone A di Serie C).

Il successo degli uomini di Bonatti con l’Albinoleffe sembrava aver condotto i rossoneri su una buona strada, invece la tappa di Lumezzane ha riportato l’orologio un passo indietro. Si deve ripartire, anche se chiedere strada al Trento non sarà affatto facile, vista la qualità della formazione dolomitica, capace di incamerare otto punti in classifica dopo la quarta giornata. Di rimando, il Fiorenzuola dovrà giocare una partita tutto cuore cercando di concedere poco o nulla agli avversari, restare sul pezzo con tanta determinazione dal primo all’ultimo minuto.

Le probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-1-2): Sorzi; Gentile, Potop, Bondioli, Sussi; Gonzi, Nelli, Musatti; Di Quinzio; Ceravolo, Morello. (Guadagno, Silvestro, Nava, Coghetto, Oddi, Di Gesù, Kenzin, Beretta, Anelli, Omoregbe, Seck, Stronati, Oneto, Alberti). All. Bonatti.

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Ferri, Barison, Vaglica; Di Cosimo, Sangalli, Attys; Terrani, Petrovic, Pasquato. (Pozzer, Di Giorgio, Garcia, Trainotti, Ercolani, Rada, Brevi Sipos, Galazzini, Suciu, Anastasia) All. Tedino.