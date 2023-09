Inizia la stagione dei Fiorenzuola Bees: stasera alle 20.30 contro Delfes Avellino

Parte stasera la nuova stagione dei Fiorenzuola Bees. Alle 20.30 verrà alzata la prima palla a due di un campionato, quello di Serie B Nazionale Old Wild West, importante, perchè il più prestigioso della storia dei gialloblu del presidente Stefano Alberti. La prima stagionale sarà contro Delfes Avellino.

Per il capitano Federico Ricci “la nostra pre season è stata davvero buona, lavorando sia sul sistema offensivo che su quello difensivo con uno staff rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo formato davvero un buon gruppo, e ci aspetta una grande partita contro uno dei roster più forti del campionato come Avellino”. “Mi aspetto una squadra con tanta esperienza – prosegue Ricci -, tanto talento ed abituati a vincere campionati; dal canto nostro arriveremo agguerriti alla partita per dimostrare contro un roster così competitivo di che pasta siamo fatti”.

“Credo che la nostra squadra abbia la forza di giocare insieme sia difensivamente che offensivamente, con il gruppo che è la nostra forza, coinvolgendo tutti quanti per dare il proprio contributo alla causa – conclude il capitano -. Siamo impazienti di cominciare e vendere cara la pelle.”