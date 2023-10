Il Fiorenzuola ancora sconfitto, la Pergolettese passa 2-0 al Comunale

Il Fiorenzuola di mister Andrea Bonatti cede 2-0 in casa alla Pergolettese di Matteo Abbate (in tribuna squalificato) nel posticipo serale della settima giornata del girone A di Serie C.

Al 9’ Ceravolo scarica a Morello a sinistra, destro respinto in tuffo da Soncin.

La Pergolettese si porta avanti al 13’ sugli sviluppi di corner, con Piccinini che svetta e supera Guadagno per lo 0-1.

Rossoneri in avanti alla ricerca del pari, Pergolettese che colpisce nuovamente in contropiede al 22’: Capoferri centra dalla sinistra per l’accorrente Guiu Vilanova, che tocca quanto basta per beffare Guadagno sul primo palo.

Al 29’ Gentile riesce ad incunearsi dalla destra fino al limite dell’area, con il suo sinistro rimpallato dalla difesa che assume una traiettoria strana che sembra beffare Soncin, già a terra, ma il portiere riesce a trovarsi il pallone in mano e lo blocca nonostante il brivido.

Nella ripresa, prima occasione con Nelli, il cui tiro dal limite esce a lato.

La Pergolettese risponde al 71’ ancora con Guiu Vilanova, che spara alto da buona posizione.

All’80’ Alberti e Cervolo accendono una mischia in area ospite, palla a Morello, il cui tiro a botta sicura viene deviato in corner.

Nel recupero Stronati prova dai 25 metri il tiro della disperazione, deviato in angolo.

Rossoneri fermi a quota sei punti in classifica, prossima gara contro il Legnago Salus venerdì sera al Comunale.

IL TABELLINO

Fiorenzuola: Guadagno; Gentile; Potop; Nelli (83’ Oneto); Gonzi (73’ Alberti); Stronati; Di Quinzio (66’ Di Gesù); Ceravolo; Sussi; Morello (83’ Seck); Nava (66’ Bondioli). (Sorzi; Grisendi; Omoregbe; Coghetto; Silvestro; Oddi; Musatti; Kenzin; Beretta; Anelli) All.: Bonatti

Pergolettese: Soncin; Tonoli; Arini; Figoli; Bariti; Mazzarani (61’ Piu); Guiu Vilanova (87’ Bignami); Artioli; Aucelli (72’ Jaouhari); Capoferri (87’ Lambrughi); Piccinini. (Cattaneo; Doldi; Andreoli; Tacchinardi; Schiavini; Bozzuto; Caccavò). All. Curioni

Arbitro: Rispoli da Locri

Reti: 13’ Piccinini (P); 22’ Guiu Vilanova (P)