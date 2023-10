Il Fiorenzuola non esce dalla crisi, il Legnago espugna il Comunale: finisce 0-4

Non si ferma la crisi nera del Fiorenzuola, sconfitto tra le mura amiche dal Legnago per 4-0.

Dopo una buona partenza da parte dei rossoneri, costantemente nella metà campo avversaria, è con una giocata fortunosa da parte di Van Ransbeeck all’8’ che il Legnago va in vantaggio, con il tiro dal limite di Rocco che finisce all’angolino sul secondo palo.

Poco più di 60 secondi e il Legnago raddoppia, con la fuga sulla destra del Legnago ed il cross sul secondo palo che trova il classico gol dell’ex con Giani che da due passi mette alle spalle di Sorzi lo 0-2.

Il Fiorenzuola prova a scuotersi, ma rischia di subire il tris al 21’ con Viero che recupera palla sulla trequarti offensiva e dai 25 metri chiama Sorzi ad una difficile respinta in tuffo sulla destra.

Sugli sviluppi di un corner battuto corto Morello si incunea in area e cerca di beffare sul primo palo al 24’ Fortin, ma trova la respinta in angolo del portiere del Legnago.

Al 32’ Muteba riesce a crossare dalla destra sul secondo palo, con ancora Giani di testa a colpire in pieno il palo sulla destra di Sorzi; 60 secondi ed ancora l’attaccante ex rossonero con un triangolo di prima con Rocco di sinistro a incrociare mette ancora i brividi a Sorzi, ma la palla è fuori.

Il Fiorenzuola prova a riversarsi in avanti sul finire del tempo; al 43’ cross a mezza altezza di Gonzi con una vera e propria magia nel controllo a seguire volante di Ceravolo che di destro trova il riflesso di Fortin in corner.

Appena rientrati in campo dagli spogliatoi Ceravolo di sinistro spreca una clamorosa occasione in area piccola sul cross di Gonzi dalla destra. Sul capovolgimento di fronte, Giani serve sulla corsa Rocco che da ottima posizione di mancino chiama Sorzi alla risposta d’istinto.

Dopo 60 secondi Rocco viene lanciato sulla sinistra ed ingaggia, vincendo nettamente, l’1 contro 1 con Potop, trovando di destro il primo palo su cui Sorzi non può intervenire.

Girandola di cambi in casa rossonera, mantenendo il 4-2-4 con cui Mister Bonatti ha aperto il secondo tempo ma cambiando il centrocampo con l’inserimento di Musatti e Di Quinzio; al 66’ schema su calcio di punizione per il Legnago, con Van Ransbeeck che cerca rasoterra la sponda di Giani per Rocco, ma il tiro dell’attaccante veneto è alto.

Al 69’ bella giocata di Di Quinzio che finta il tiro di destro dal limite, mettendo a sedere il proprio avversario, con il mancino seguente che esalta Fortin in risposta in tuffo sulla sua destra.

Buon cross al 72’ di Oddi che trova lo stacco imperioso di Beretta, ma Fortin conferma la sua ottima giornata tra i pali e mette in angolo. Ancora Fortin blocca tuffandosi a sinistra una ottima girata volante di destro di Alberti al 78’ su cross di Sussi, ma all’87’ dopo una azione corale è ancora Svidercoschi a siglare il poker per gli ospiti mettendo la palla sotto la traversa. È il definitivo 0-4.

Fiorenzuola che resta così fermo a sei punti in otto partite, con ben 18 reti subite. Prossimo turno: venerdì 20 ottobre sul campo della Virtus Verona.

IL TABELLINO

U.S. Fiorenzuola 1922-F.C. Legnago Salus 0-4

U.S. Fiorenzuola: Sorzi; Gentile (27’ Oddi); Potop; Nelli (46’ Alberti); Bondioli; Gonzi (57’ Di Quinzio); Stronati © (57’ Musatti); Ceravolo; Sussi; Morello (81’ Anelli); Beretta. All. Bonatti. A disposizione: Guadagno; Grisendi; Omoregbe; Seck; Oneto; Coghetto; Silvestro; Cremonesi; Di Gesù; Kenzin.

Legnago Salus: Fortin; Mazzali; Viero (77’ Casarotti); Pelagatti; Van Ransbeeck (86’ Franzolini); Rocco (73’ Svidercoschi); Diaby; Giani (73’ Sambou); Muteba (86’ Travaglini); Noce; Zanandrea. All. Donati. A disposizione: Businarolo; Tosi; Ruggeri; Lonardoni; Rodella; Tabue.

Arbitro: Canci da Carrara

Reti: 8’ Rocco (L); 10’ Giani (L); 48’ Rocco (L); 87’ Svidercoschi (L)