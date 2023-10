Anticipo di campionato per i Bees. Stasera al PalArquato arriva la Virtus Cassino

I Fiorenzuola Bees in cerca di riscatto nell’anticipo di stasera contro la Virtus Cassino. Mercoledì la squadra di Dalmonte ha ceduto a Montecatini contro la Gema (89-80) con uno scatto d’orgoglio finale che tuttavia non cancella un primo quarto non positivo per Fiorenzuola. I Bees ora proveranno a far leva sul fattore casalingo per rispondere subito presente, provando a regalare una gioia al proprio pubblico, già in festa domenica scorsa contro Desio (86-82).

Sarà quindi il match di stasera (fischio di inizio alle 20) al PalArquato a chiudere il trittico ravvicinato dei Fiorenzuola Bees. La Virtus Cassino arriva in Val d’Arda con il morale alto dopo il roboante 101-75 ai danni di Caserta, trovando in Flavio Gay il top scorer con 23 punti (5 su 9 da tre in 31 minuti di gioco). Da tener d’occhio anche l’ex Assigeco Dincic e Moreaux.

“Sarà una partita complessa – il commento di coach Lorenzo Dalmonte – in un campionato estremamente equilibrato, affronteremo una squadra imprevedibile, perché Cassino ha tanti elementi di pericolosità. Dal canto nostro, la partita contro la Gema Montecatini deve insegnarci che il nostro impatto alle partite deve essere più duro e sicuramente migliore, senza guardare in faccia all’avversario”.