Il Fiore ha voglia di stupire ancora: dopo il successo con Vicenza trasferta a Trieste

Altro impegno gravoso per il Fiorenzuola che oggi alle 18.30 affronta al Nereo Rocco i padroni di casa della Triestina, a distanza di pochi giorni dal successo sul Vicenza. Reduce dalla risicata salvezza della passata stagione, la squadra giuliana ha cambiato moltissimo e i risultati si vedono, con un terzo posto attuale che la dice lunga sull’ambizione di tagliare il traguardo di fine stagione al primo posto. La rosa dei padroni di casa è nutritissima e di grande qualità a cominciare da Facundo Lescano bomber degli alabardati che ha messo a segno già 7 gol e 3 assist, D’Urso il regista del centrocampo di assist ne ha firmati 6, per non parlare di tutti gli altri interpreti di valore.

Per il Fiorenzuola sulla carta la partita è da bollino rosso. Lo era anche quella col Vicenza ma è noto come è andata a finire, quindi non bisogna certo disperare perché se i rossoneri giocheranno d’ora in poi con la stessa grinta e concentrazione vista al Pavesi martedì sera, nulla è precluso.

In casa rossonera permane il problema difesa con Cremonesi e Nava infortunati. Cremonesi non andrà nemmeno in panchina al contrario di quanto fatto col Vicenza perché resterà a Fiorenzuola a curarsi come accadrà a Gentile che in questi giorni si è sottoposto ad esami di controllo. C’è stato poco tempo per recuperare le energie per le tre partite in una settimana e quindi il varo della formazione sarà deciso all’ultimo. Intanto, in attesa di trovare il sostituto proprio di mister Turrini sulla panchina della formazione primavera la società rossonera utilizzerà la deroga che permette di schierare un tecnico senza il patentino adeguato.

Le probabili formazioni

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Germano, Moretti, Malomo, Ciofani: Pierobon, Fofana, Correja; D’Urso; Lescano, Finotto. (Agostino, Diakitè, Celeghin, Redan, Rizzo, Struna, Anzolin, Gunduz, Kacinari, El Azrak, Adorante, Pavlev, Mutavcic, Vallocchia, Jonsson).

All.: Tesser.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Oddi; Di Quinzio, Di Gesù, Stronati; Anelli, Ceravolo, Morello. (Guadagno, Roteglia, Silvestro, Alberti, Omoregbe, Seck, Coghetto, Musatti, Kenzin, Beretta, Nelli, Gonzi).

All.Turrini