Fiorenzuola generoso, ma innocuo: alla baby Atalanta basta un gol per vincere

Il Fiorenzuola di mister Turrini è generoso, ma non punge, così all’Atalanta Under 23 basta un gol per vincere il posticipo della dodicesima giornata del Girone A di Serie C.

La prima grande occasione del match è di marca rossonera, con Morello che al 12’ recupera palla su Solcia e serve dentro l’area Ceravolo, ma è bravo Vismara a salvare in extremis quasi sulla linea di porta sulla conclusione rasoterra del centravanti rossonero.

I padroni di casa trovano il primo guizzo al 20’ con Mallamo che da destra si accentra e calcia da fuori. Palla alta di poco. Poi ci prova anche al 28’ da calcio piazzato, alto sopra la traversa.

Nella ripresa è il Fiorenzuola a rendersi veramente pericoloso, con Morello che semina il panico sulla sinistra al 46’, crossando di mancino per il colpo di testa di Anelli che pizzica la parte alta della traversa.

I padroni di casa sbloccano il match al 51’; Di Serio trova in area un mancino magico per l’assist a Ceresoli, che sebbene da posizione defilata trova il diagonale vincente sul secondo palo.

Di Serio è in grande spolvero, e con una progressione notevole al 55’ trova il break che lo porta al tiro dal limite dell’area che fa letteralmente la barba all’incrocio dei pali alla destra di Sorzi.

I nerazzurri cercano di raddoppiare anche al 60’; sul cross di Balestra da destra, Potop in extremis mette in angolo colpendo la propria traversa.

Il campo è pesantissimo e il gioco ne risente. Il Fiorenzuola mette in campo un grande cuore, ma non riesce mai a rendersi pericoloso, espandendosi anzi alle pericolose ripartenza dei locali.

Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio, Fiorenzuola che resta in zona play out con 9 punti. E sabato prossimo alle 16.15 al Comunale arriva la capolista Mantova.

IL TABELLINO

Atalanta U23 vs U.S. Fiorenzuola 1-0

Atalanta U23: Vismara, Palestra, Del Lungo, Gyabuaa (79’ Mendicino), Capone (87’ Chiwisa), Solcia, Di Serio (79’ Cissè), Ceresoli, Masi, Awua, Mallamo (41’ Roaldsoy). All. Modesto

U.S. Fiorenzuola: Sorzi, Potop, Nelli (54’ Di Quinzio), Bondioli, Ceravolo (61’ Alberti), Sussi, Oddi, Morello, Di Gesù (85’ Oneto), Beretta, Anelli (61’ Omoregbe). All. Turrini

Arbitro: Maccarini da Arezzo

Rete: 51’ Ceresoli (A)