Addio a Giorgio Veneri, indimenticato allenatore del Fiorenzuola

È morto all’età di 84 anni Giorgio Veneri, uno dei migliori allenatori della storia del Fiorenzuola: tra il 1992 e il 1994 portò i rossoneri nell’allora Serie C1, facendo poi sognare addirittura una promozione in B.

Mantovano di nascita, Veneri a Crema ha trovato l’amore della vita e proprio da questa città ha iniziato il suo percorso in panchina col Pergocrema, alla cui guida ha mostrato le sue qualità che gli hanno fruttato nel corso della carriera ben cinque promozioni: Pergocrema appunto, Fanfulla, Spal, Casarano e Fiorenzuola. Per lui ben 700 panchine in totale e persino nel 1998 un affiancamento al campione inglese David Platt sulla panchina della Sampdoria in Serie A dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Dopo l’esperienza blucerchiata Veneri sarà per un triennio al Fanfulla come un direttore sportivo e guiderà la nazionale Under 20 di serie C.

