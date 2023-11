A Fiorenzuola arriva la capolista Mantova. Turrini: “Ho fiducia nei miei uomini”

Il Mantova che guida il girone A di Serie C con tre punti di vantaggio su due big come Triestina e Padova è l’avversario del Fiorenzuola di mister Turrini.

Oggi alle 16,15 al Pavesi si profila giornata difficilissima per i rossoneri al cospetto di una formazione che scoppia di salute. In casa valdardese i problemi sono tanti. Dal capitolo infortuni con gli esperti Gonzi, Nava, e Cremonesi fuori causa per un’infermeria che resta affollata. Nel reparto arretrato si inserisce giusto di misura Gentile, già potenziale candidato una settimana fa con l’Atalanta u23. A centrocampo c’è un po’ di preoccupazione per Nelli, fresco di laurea in Scienze Motorie, ma che si è allenato per alcuni giorni in maniera differenziata. Alla fine il neo dottore dovrebbe risultare disponibile.

“Il Mantova – dice Francesco Turrini – non lo scopriamo ora: i numeri sono tutti per loro. Sono primi in diverse statistiche , è uno squadrone dalla rosa molto folta. Nonostante ciò, ho piena fiducia nei miei uomini. Queste ultime partite, anche se i risultati non sono stati confortanti, mi hanno fornito dati importanti sui ragazzi e sulla loro voglia di combattere ad armi pari. Cercheremo di mettere in difficoltà i nostri avversari”.