Fiorenzuola, oggi contro la Pro Patria è tassativo vincere. Turrini cerca la riscossa

Fiorenzuola oggi in campo alle 14.30 a Busto Arsizio contro la Pro Patria. Inizia un ciclo di quattro gare fondamentali: oggi la partenza, poi in successione Giana (in casa), Alessandria (fuori) e Arzignano (al Comunale). Queste partite indicheranno molte cose, perché ora non c’è più tempo da perdere dopo tre ko di fila.

Pro Patria sta meglio in graduatoria con 12 punti frutto di tre vittorie e tre pari. Perso l’attaccante Piu passato alla Pergolettese è rimasto Parker reduce però da un intervento al ginocchio. Davanti l’uomo gol è Stanzani (4 centri e 1 assist) seguito da Castelli (3 reti e 1 assist). In rosa c’è anche l’ex Piacenza, Nicco oltre ad alcuni prestiti da Juve, Inter e Sampdoria.

Fiorenzuola a quota nove, senza passi avanti dopo l’exploit col Vicenza e desideroso di rimettersi in carreggiata dopo tre partite a bocca asciutta ma ancora con lo svantaggio delle assenze. Sono fuori per infortunio Cremonesi e Gonzi, Stronati per squalifica. Nava ritorna disponibile, non ha il ritmo partita ma si candida per un posto in panchina. «Non è una gara risolutiva -dice mister Turrini – ma importante e delicata. Entrambe le squadre vengono da un periodo negativo e cercano di invertire la rotta. Dopo aver incontrato in questi ultimi tempi squadre molto forti ora iniziamo questo periodo nel quale abbiamo assoluta necessità di racimolare punti». Dubbi sulla formazione da parte del tecnico che deciderà all’ultimo.