Fiorenzuola, non puoi sbagliare: con la sfida alla Giana si apre il ciclo di scontri diretti

Il punto guadagnato sul campo della Pro Patria domenica scorsa è stato il classico “brodino”. Adesso servono i tre punti. Non ha alternative il Fiorenzuola, che domani pomeriggio alle 14.00 inaugurerà un ciclo di sconti diretti che sulla carta dovranno rappresentare la svolta della stagione per inseguire l’obiettivo della salvezza. Avversaria di turno al Pavesi la Giana Erminio, una delle tante contendenti della squadra di mister Turrini ancora pericolante al penultimo posto nel girone A di Serie C e con l fanalino di coda Novara in risalita. Molto probabilmente vedremo all’opera un Fiorenzuola a forte trazione anteriore. Ancora fuori Cremonesi e Gonzi, Nava è pienamente recuperato.

La probabile formazione

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Silvestro, Bondioli, Potop, Sussi; Stronati, Nelli, Di Gesù; Omoregbe, Alberti, Morello. All. Turrini.