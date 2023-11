Serie C, Coghetto saluta il Fiorenzuola: rescissione consensuale del contratto

Francesco Coghetto non è più un calciatore del Fiorenzuola. La società rossonera e il difensore classe 2003 hanno rescisso consensualmente il contratto.

Coghetto era approdato in rossonero nella stagione 2022/2023, collezionando nella prima stagione 4 presenze in Serie C e 1 presenza in Coppa Italia di Serie C. In questa stagione, Coghetto è stato impiegato per tutta la durata della partita nella sfida di Coppa Italia Serie C tra i rossoneri e il Novara.