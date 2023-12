Il Fiorenzuola stasera all’Euganeo per fermare il lanciatissimo Padova

Dopo aver passato il turno in Coppa Italia contro il Pontedera, il Padova è pronto questa sera ad occuparsi del Fiorenzuola (ore 20,45) per continuare l’inseguimento al Mantova. Di mezzo ci vanno i rossoneri che in questa corsa che non li riguarda rischiano però tantissimo. Una corazzata contro una barchetta che ci si augura metta tutta la forza, l’entusiasmo e le motivazioni possibili con l’obiettivo di strappare almeno un punticino. E’difficile ma si può fare, adesso che il nuovo assetto in vigore da due turni sta facendo capire che la squadra appare più solida. Del resto il Padova proprio due settimane fa è stato fermato sul pareggio dal Lumezzane di Franzini e gli uomini di Turrini hanno la possibilità di cogliere lo spunto per copiare l’impresa.

Anche se all’Euganeo ci saranno tanti fattori contrari. Il pronostico sfavorevole, la forza e le capacità tecniche dell’avversario, il peso dell’ambiente che si farà sentire. Due stagioni fa, i valdardesi giocarono con coraggio e passarono in vantaggio con un gol di Ferri, vennero prima raggiunti da un gol di Ceravolo e poi condannati dallo stesso dal dischetto, per un calcio di rigore palesemente inesistente, ma fischiato dall’allora incerto direttore di gara. Il classico peso dell’ambiente.