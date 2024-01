Fiorenzuola, torna Tabbiani. “Situazione difficile ma salvezza possibile”

Dopo sei mesi, Luca Tabbiani è pronto a sedersi di nuovo sulla panchina del Fiorenzuola. Il tecnico ligure è stato presentato ufficialmente nella sala stampa del Velodromo Pavesi.

“Siamo consapevoli della situazione difficile – ha detto – ma se siamo qui è perché tutti crediamo che la salvezza sia possibile. Il mio ritorno è legato soprattutto agli aspetti umani: sono sempre rimasto in contatto con tutta la dirigenza del Fiorenzuola, conosco e apprezzo la città e i suoi abitanti. Mi sento in famiglia e sono pronto a dare tutto. Assieme abbiamo fatto tanto in passato, ho trovato nuove strutture assolutamente di primo livello: pensiamo a salvarci, poi penseremo al futuro”.

Prime sensazioni dopo i primi allenamenti? “Ho trovato una squadra con una seria cultura del lavoro e una buona preparazione fisica, Turrini ha lavorato molto bene ma non avevo dubbi, conoscendolo. I ragazzi mi hanno dato grande disponibilità, molti li ho già allenati quindi non ci è voluto tanto a trasmettere le mie idee e quello dello staff che mi accompagna. Dobbiamo lavorare soprattutto sull’aspetto mentale: ho detto di guardare la classifica, ma con fiducia e autostima”.

Domenica prima “finale” con il Renate: “Anche loro hanno un mister cambiato da poco, ma pensiamo solo a noi stessi: voglio intensità ed entusiasmo, torneremo a casa con qualcosa di concreto. Giocheremo con il 4-3-3, ma sara soprattutto una questione di mentalità e atteggiamento: sono certo che non mancheranno”.

A Catania (esonerato sono una dozzina di gare) cosa non ha funzionato? “Ogni esperienza serve, soprattutto se non va come speri. Ho fatto degli errori che mi serviranno in futuro, l’ambiente è diverso, abbiamo avuto poco tempo, ma non voglio trovare scuse particolari. Non è andata come speravo. Ma volevo ritornare ad allenare subito, senza guardare troppo al passato. E sono qui per dare il massimo: avevo altri contatti, con il Fiorenzuola è capitato tutto quasi per caso, ci siamo ritrovati e in un secondo abbiamo trovato l’accordo”.

Dal fronte mercato, i primi movimenti dovrebbero concretizzarsi nella prossima settimana.