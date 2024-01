Serie C, che colpo per il Fiorenzuola! Preso l’ex Serie A Luca Mora

Il centrocampista Luca Mora è un nuovo giocatore del Fiorenzuola. Classe 1988, Mora rappresenta un innesto di esperienza, avendo egli giocato in Serie C con le maglie di Crociati Noceto, Pro Patria e Alessandria, prima di passare nel 2015 alla Spal.

Con la maglia della formazione ferrarese, Mora ha collezionato una importante esperienza con 135 presenze maturata dal 2015 al 2018 e dal 2021 al 2022, con 14 reti e ben 2 promozioni all’attivo, risultando uno degli uomini simbolo nel recente passato del club estense e arrivando ad indossare nel 2017 la fascia di capitano tra Serie A e Coppa Italia (dove ha collezionato 19 presenze in tutto).

Per Mora un passato importante anche con la maglia dello Spezia Calcio; arrivato a gennaio 2018, è stato uno dei grandi protagonisti della conquista della Serie A nella stagione 2019/2020, totalizzando 31 presenze con 2 reti e 2 assist. Per lui in maglia bianca sono state totalizzate ben 84 presenze con 6 reti e ben 13 assist.

Nelle ultime due stagioni, Mora ha vestito la maglia del Pescara, con cui ha totalizzato 44 presenze tra Serie C e Coppa Italia Serie C con 5 reti e 2 assist all’attivo.

Mora ha firmato un accordo che lo legherà alla società rossonera fino al 30 giugno 2025.

PRESO ANCHE IL GIOVANE BROGNI – Altro acquisto per il Fiorenzuola: in rossonero arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta Giorgio Brogni, in prestito fino al prossimo 30 giugno. Nato a Calcinate e classe 2001, nonostante la giovane età Brogni vanta una importante esperienza da 88 presenze in Lega Pro, collezionate con le maglie di Feralpisalò, Paganese, Ancona e Gubbio. Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, Brogni ha collezionato oltre 60 gare in nerazzurro tra Under 17 e Primavera, impreziosite da un gol al Cesena e da sei assist. Con l’Atalanta anche due scudetti Primavera, nel 2018/19 e nel 2019/20, annata in cui i bergamaschi hanno conquistato anche la Supercoppa, con anche 25 presenze nelle varie Nazionali Giovanili.