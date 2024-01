Fiorenzuola, non puoi più sbagliare: con l’Albinoleffe servono punti-salvezza

I timidi segnali di risveglio visti contro la Pro Sesto e le buone impressioni offerte dai nuovi arrivati dovranno ora essere tramutati in punti per provare una risalita che sembra molto difficile. Non ha più margini di errore il Fiorenzuola, ancora penultimo nel girone A di Serie C e che per il momento ha nel mirino solamente i playout per evitare la retrocessione. Oggi pomeriggio i rossoneri torneranno in campo alle ore 18.30 per affrontare l’Albinoleffe, una trasferta decisamente ardua sulla carta con i padroni di casa che viaggiano al nono posto e che nell’ultimo turno hanno battuto in trasferta la Triestina. Mister Tabbiani potrebbe dunque lanciare dal primo minuto i vari nuovi acquisti, a cominciare dalla conferma di Maffei terzino sinistro nella difesa davanti a Sorzi con Cremonesi, Potop e Sussi a completare il reparto. A centrocampo potrebbe essere la volta di Mora dal primo minuto con Di Gesù e Oneto e in attacco D’Amico agirà sulla destra nel tridente formato con Alberti e Morello.