Fiorenzuola, oggi contro il Lumezzane di Franzini scatta l’operazione continuità

Dopo l’importantissimo successo “corsaro” ottenuto in casa dell’Albinoleffe, il Fiorenzuola di mister Tabbiani punta a centrare quella continuità nei risultati per uscire il più in fretta possibile dalla zona playout. Oggi alle 18.30 i rossoneri riceveranno la visita di un cliente molto scomodo da affrontare, il Lumezzane di Arnaldo Franzini (allenatore del Piacenza Calcio dal 2015 al 2020) reduce da due vittorie consecutive e al momento ottavo in classifica.

Le probabili formazioni

U.S. FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Bondioli, Maffei; Oneto, Di Gesù, Mora; Anelli, Ceravolo, Morello. (Guadagno, Roteglia, Silvestro, Gentile, Brogni, Musatti, Seck, Alberti, Gonzi, Cremonesi). All.: Tabbiani.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Ilari, Pesce, Moscati; Spini, Gerbi, Cannavò. (Greco, Rizzo, Tortelli, Parodi, Deratti, Scremin, Kwetsche, Tagordeau, Malotti, Calì, Capelli, Poledri, Troiani, Basso). All.: Franzini.